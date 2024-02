Roma, 28 feb. (LaPresse) – “Da tempo portiamo avanti interlocuzioni con produttori non solo orientali ma anche occidentali. Voi sapete che i cittadini di Grüenheide hanno fermato” i piani di ampliamento di Tesla. Questo porterà “una revisione dei piani” del colosso Usa con cui anche “dialoghiamo da mesi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione sul dossier automotive di fronte alla Commissione Industria della Camera, sottolineando però che si tratta di un “processo ancora in corso che richiede prudenza”

