Roma, 28 feb. (LaPresse) – Sono due i nomi di altrettanti candidati segnalati dalla commissione parlamentare Antimafia a seguito dei controlli sulla presenza di cosiddetti ‘impresentabili’ nelle liste per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo. Lo ha annunciato la presidente della commissione, Chiara Colosimo, in apertura di seduta a Palazzo San Macuto, all’esito delle verifiche svolte dalla commissione. “Risultano in violazione del codice di autoregolamentazione due candidature”, ha detto Colosimo. Si tratta dei candidati al Consiglio regionale “Simona Fernandez (Avs-Abruzzo Progressista e Solidale), e Vincenzo Serraiocco (Nm)”.

