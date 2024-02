Cagliari, 27 feb. (LaPresse) – “Sono la prima donna presidente della storia della Sardegna e sono contenta di essere qui con Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Questo è il risultato dei sardi e di una coalizione che ha investito in questo risultato”. Lo ha detto Alessandra Todde, candidata presidente del ‘campo largo’ in Sardegna, commentando i risultati delle elezioni regionali, in piedi insieme al presidente del M5S, Giuseppe Conte, e alla segretaria del Pd, Elly Schlein.

