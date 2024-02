Cagliari, 27 feb. (LaPresse) – “Ringrazio tutta la mia coalizione, perché sono stati qui con me tutta la giornata e mi hanno sempre supportato ed è la dimostrazione di un grandissimo progetto di squadra. Io ho sempre detto di sentirmi interprete di una coalizione e non un capopopolo. Credo che questa sia la dimostrazione del fatto che la squadra c’è, è forte e coesa. Sono molto felice”. Così la candidata del ‘campo largo’ in Sardegna, Alessandra Todde, parlando con i cronisti dal suo comitato elettorale a Cagliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata