Cagliari, 27 feb. (LaPresse) – Cambia il vento per il governo? “Sì, cambia il vento. Questo risultato conferma la scelta maturata sul territorio. Il partito locale ha fatto una splendida corsa. Sapevamo che dopo cinque anni disastrosi, c’erano tanti punti in comune per costruire questo progetto. Alessandra Todde è una grande donna”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando accanto a Giuseppe Conte, leader del M5S, e ad Alessandra Todde, dal comitato elettorale di Cagliari. Conte e Schlein si sono poi concessi ai flash dei fotografi insieme alla neo presidente.

