Roma, 27 feb. (LaPresse) – “Da queste elezioni non emergerebbe in Sardegna un calo di consenso per il centrodestra. Ma rimane una sconfitta sulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi. Continueremo a lavorare imparando dalle nostre sconfitte come dalle nostre vittorie”. Lo affermano in una nota congiunta i leader del centrodestra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

