Milano, 27 feb. (LaPresse) – “È una tragedia per tutto il paese, conosciamo entrambe le famiglie, la comunità è sconvolta e siamo vicini alla figlia di 15 anni”. Lo dice a LaPresse la sindaca di Bovolenta, Anna Pittarello, in merito alla morte della 41enne Sara Buratin, trovata uccisa a coltellate nel cortile della casa della madre dove sembra che si fosse trasferita da poco, dopo la separazione dal compagno, il 39enne Alberto Pittarello, che risulta ancora irreperibile. “Erano persone normalissime, il Comune non aveva ricevuto mai nessuna segnalazione, non sapevamo neppure che si fossero separati e che lei vivesse dalla madre”, dice la sindaca. “È stato un fulmine al ciel sereno – aggiunge -, siamo senza parole. Dopo Giulia Cecchettin si pensava che queste tragedie fossero finite e invece continuano”.

