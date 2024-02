Milano, 27 feb. (LaPresse) – Si aggira intorno ai 25 milioni di euro la cifra totale dei risarcimenti per i familiari delle vittime della strage della funivia del Mottarone, compreso l’unico sopravvissuto, il piccolo Eitan. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate, mentre è in corso l’udienza preliminare, iniziata il 17 gennaio e riaggiornata a oggi, alla Casa della Resistenza di Fondotoce, a Verbania. Solo per Eitan sono più di tre i milioni di euro di risarcimenti concordati. Si tratta delle cifre relative ai risarcimenti complessivi di Leitner e di Reale Mutua (che assicura Ferrovie del Mottarone). Le due aziende, Leitner e Ferrovie, sono tra gli imputati come persone giuridiche. Oltre a loro, sei le persone imputate nel processo per la strage del 23 maggio 2021, che ha visto la morte di 14 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata