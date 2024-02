Roma, 27 feb. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è rimasto “sorpreso” dall’affermazione del presidente americano, Joe Biden, secondo cui sarebbe vicino un accordo per una tregua tra Israele e Hamas e per la liberazione degli ostaggi. Lo riferisce Abc News, citando una fonte politica israeliana di alto livello. Biden ha detto di sperare in un cessate il fuoco a Gaza “entro lunedì prossimo” o comunque prima dell’inizio del Ramadan. In risposta, i mediatori di Israele, Hamas e Qatar hanno tutti espresso cautela sui negoziati in corso per raggiungere un accordo.

