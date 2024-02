Parigi, 26 feb. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, afferma che l’invio di truppe occidentali sul terreno in Ucraina non è “escluso” in futuro. Macron ha parlato davanti ai microfoni dopo la conferenza a sostegno di Kiev organizzata all’Eliseo con diversi leader europei.

