“Ennesima conferma: uniti si può vincere, divisi si perde sicuro. Complimenti alla presidente Alessandra Todde e a tutto il centrosinistra sardo. Grazie Elly Schlein per aver tenuto la barra dritta: contenuti chiari e cultura unitaria!”. Lo scrive in un post su X il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti, mentre è ancora in corso lo scrutinio (1.622 sezioni su 1.844) e la candidata del ‘campo largo’, Alessandra Todde, è in vantaggio su Paolo Truzzu, candidato del centrodestra in Sardegna, di poco più di 2.200 voti.

