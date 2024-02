Roma, 26 feb. (LaPresse) – “Un comunicato congiunto del centrodestra sul voto in Sardegna? Aspettiamo i risultati finali. Quando ci saranno i risultati definitivi parleremo”. Così il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, lasciando palazzo Chigi dopo la riunione del Cdm. “Se cambieranno gli equilibri dopo il voto sardo? Non cambia nulla, né nella maggioranza né nel governo, né nelle scelte – aggiunge il titolare della Farnesina –. Siamo tutti calmissimi, nessuno è nervoso. Siamo serafici”. Tajani infine si sofferma anche sui prossimi appuntamenti elettorali: “Andiamo avanti per vincere in Abruzzo, in Basilicata dove sono assolutamente convinto che il candidato sarà Bardi”

