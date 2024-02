Milano, 26 feb. (LaPresse) – Sui fatti di Pisa dal Viminale “nessuna sottovalutazione ma un atteggiamento responsabile e disponibile anche all’analisi autocritica, come sempre avvenuto e come chiarito fin dal giorno degli incidenti”. Il ministro Matteo Piantedosi, nella riunione in corso con i vertici delle organizzazioni sindacali confederali, ha fatto presente che “siamo di fronte solo a casi isolati in corso di valutazione e non è mai intervenuto alcun cambio di strategia in senso più restrittivo della gestione dell’ordine pubblico”. Peraltro, è stato ricordato che “negli scorsi anni sono avvenuti accadimenti analoghi con incidenti ancor più gravi”.

