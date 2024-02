Washington (Usa), 26 feb. (LaPresse/AP) – È morto il militare Aaron Bushnell, 25 anni, membro dell’aeronautica militare statunitense, dopo essersi dato fuoco fuori dall’ambasciata israeliana a Washington per non essere “più complice di un genocidio”. Bushnell, di San Antonio in Texas, è morto per le ferite riportate. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Polizia metropolitana. L’uomo si era avvicinato all’ambasciata poco prima delle 13 di ieri e aveva iniziato a trasmettere in diretta sulla piattaforma di video streaming Twitch, per poi cospargersi di benzina e appiccare le fiamme. “Non sarò più complice di un genocidio”, lo si sente affermare. Il video è stato successivamente rimosso dalla piattaforma, ma le forze dell’ordine ne hanno ottenuto ed esaminato una copia.

