Washington (Usa), 26 feb. (LaPresse) – “Spero entro la fine del del weekend”. Così il presidente Joe Biden sulle possibilità di un cessate il fuoco a Gaza. “Il mio consigliere per la Sicurezza nazionale mi dice che siamo vicini, ma che ancora non è fatta. La mia speranza è che entro lunedì avremo un cessate il fuoco”, ha detto il presidente Usa, ospite a New York al Late Show di Seth Meyers.

