Milano, 26 feb. (LaPresse) – “Nessuno ha interesse ad alzare il livello di tensione durante le manifestazioni e men che mai il Viminale che, insieme a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, ha come prioritario obiettivo che ogni evento si svolga in maniera pacifica indipendentemente dal loro contenuto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante l’incontro con i vertici delle organizzazioni sindacali tuttora in corso.

