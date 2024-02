Milano, 26 feb. (LaPresse) – I cartelloni che da stamani sono apparsi in diverse strade e piazze della Campania contro il Governo Meloni sono una campagna di comunicazione istituzionale della Regione. È quanto apprende LaPresse da fonti di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Essendo dunque una campagna di comunicazione istituzionale, il logo – lo scudo bianco con la fascia rossa in diagonale – è reale, non una falsificazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata