Roma, 25 feb. (LaPresse) – Nel corso del 2024, l’Ucraina prevede di ricevere 11,8 miliardi di dollari in aiuti finanziari dagli Stati Uniti. Lo ha affermato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, citato da Rbc Ucraina. “Siamo profondamente convinti che gli Stati Uniti non lasceranno sola l’Ucraina sia in termini di sostegno finanziario che di sostegno armato, perché sono uniti in un unico pacchetto. Stiamo quindi aspettando la decisione del Congresso dopo una pausa di due settimane nei loro lavori”, ha detto il premier ucraino.

