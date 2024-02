Milano, 25 feb. (LaPresse) – Una ragazza di 23 anni è stata abusata sessualmente e rapinata nella notte a Trieste. L’aggressione è avvenuta intorno alle 4 in via Zorutti, in una zona semi centrale della città. La giovane stava percorrendo l’ultimo tratto di strada a piedi per rientrare a casa, quando è stata avvicinata da due uomini alti circa 1 metro e 80 con il volto coperto. Uno l’ha molestata pesantemente, palpeggiandola e cercando di abbassarle i pantaloni, mentre l’altro le ha portato via la borsetta, dandosi poi alla fuga, mentre la 23enne è riuscita a dare l’allarme alla Polizia. Gli aggressori sono ricercati per violenza sessuale e rapina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata