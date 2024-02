Milano, 25 feb. (LaPresse) – Alle 12 hanno votato, nelle 1884 sezioni, 266.052 elettori che rappresentano il 18,4% degli aventi diritto al voto. Sono i dati della prima rilevazione sull’affluenza alle urne per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Il primo dato sull’affluenza alle regionali è in aumento sia rispetto al 2019 sia al 2014. Nelle elezioni regionali del 2019, infatti, alla stessa ora avevano votato 243.658 su 1.470.401 aventi diritto al voto (16,57%). Nelle elezioni regionali del 2014, invece, alla stessa ora avevano votato 214.661 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (14,50%). Il corpo elettorale, ripartito nei 377 comuni dell’isola e nelle 1884 sezioni elettorali del territorio regionale, è di 1.447.753, di cui 709.837 uomini e 737.916 donne. La prossima rilevazione farà riferimento all’affluenza delle ore 19.

