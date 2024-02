Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Sono vicino alla popolazione della Mongolia colpita da un’ondata di freddo intenso che sta provocando gravi conseguenze umanitarie. Anche questo fenomeno estremo è un segno del cambiamento climatico e dei suoi effetti”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus, aggiungendo che “la crisi climatica è un problema sociale e globale, che incide in profondità sulla vita di molti fratelli e sorelle, soprattutto sui più vulnerabili. Preghiamo per poter intraprendere scelte sagge e coraggiose per contribuire alla cura del creato”.

