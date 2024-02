Milano, 24 feb. (LaPresse) – “I nostri incontri con la premier italiana Giorgia Meloni sono sempre significativi. Oggi abbiamo ottenuto un risultato importante. Abbiamo firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia”. Lo annuncia sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questo documento getta solide basi per un partenariato di sicurezza a lungo termine tra i nostri Paesi”, aggiunge Zelensky, “abbiamo anche discusso di un ulteriore sostegno all’Ucraina nel contesto della Presidenza italiana del G7”. E conclude: “Sono grato all’Italia per il suo sostegno all’Ucraina e alle nostre capacità di difesa, nonché agli sforzi di recupero e all’approvazione degli aiuti militari fino alla fine del 2024”.

