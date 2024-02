Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Io ritengo che gli accordi di sicurezza siano la migliore precondizione possibile per qualsiasi soluzione e qualsiasi pace giusta e duratura. Anche in passato sono stati firmati degli accordi, quegli accordi sono stati violati e, se non c’è chi garantisce che quegli accordi domani vengano mantenuti, è inutile tentare di lavorare a qualsiasi pace giusta. Quindi, questa è la ragione per cui stiamo firmando questi accordi. La durata di questo impegno è di dieci anni”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Kiev, nel secondo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina.

