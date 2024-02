Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Caro Volodymyr” Zelensky, “sappi che l’Ucraina può contare su tutte le nazioni del G7 e sull’Unione Europea. Non ci siamo mai tirati indietro e non intendiamo farlo adesso, nonostante quello che dice certa propaganda. Lo dimostrano i progressi compiuti nel cammino verso l’adesione dell’Ucraina all’Ue e alla Nato e l’accordo raggiunto dal Consiglio europeo, con il quale abbiamo stanziato 50 miliardi di euro per sostenere Kiev nei prossimi 4 anni”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della sua introduzione alla riunione dei capi di Stato e di Governo del G7 da Kiev. “Volodymyr, siamo qui e continueremo a fornire all’Ucraina tutto l’aiuto di cui hai bisogno per tutto il tempo necessario. Perché il futuro dell’Ucraina deve essere di pace, libertà e prosperità. Non ci sono altre opzioni”, ha aggiunto.

