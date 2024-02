Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Il 24 febbraio di due anni fa, la Russia sconvolse il mondo invadendo l’Ucraina. Il piano di Putin era una guerra lampo che avrebbe dovuto far capitolare l’Ucraina in pochi giorni, probabilmente con l’obiettivo di rivolgere poi lo sguardo verso altri stati vicini, non solo europei”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della sua introduzione alla riunione dei capi di Stato e di Governo del G7 da Kiev. “Putin non ha tenuto nella dovuta considerazione due fattori. La tenacia degli ucraini e l’unità dell’Occidente. Sono questi i due elementi che hanno fatto fallire il suo piano. E penso che dobbiamo fare molto meglio nello spiegare che l’attuale situazione del conflitto è la nostra vittoria, una vittoria ucraina, e non una vittoria per la Russia come la sua propaganda cerca di affermare”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata