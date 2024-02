New York, 23 feb. (LaPresse/AP) – La National Rifle Association, l’organizzazione che agisce in favore dei detentori di armi da fuoco degli Stati Uniti d’America, e il suo ex leader di lunga data sono stati giudicati responsabili in una causa incentrata sulle spese ingenti dell’organizzazione. La giuria di New York ha scoperto che Wayne LaPierre, che è stato amministratore delegato della Nra per tre decenni, ha utilizzato per spese personali milioni di dollari appartenenti all’associazione. Il verdetto è una vittoria per il procuratore generale di New York Letitia James, democratica che ha condotto una campagna per indagare sullo status no-profit della Nra. È l’ultimo colpo inferto alla potente organizzazione, che negli ultimi anni è stata colpita da problemi finanziari e dal calo dei membri. LaPierre ha annunciato le sue dimissioni alla vigilia del processo.

