Cagliari, 23 feb. (LaPresse) – “Non metto piede in Russia da non so da quanti anni. Non esiste nessun accordo. Non ho mai fatto accordi commerciali con la Russia a differenza di altri che hanno governato col centrosinistra”. Così il ministro e vicepremier Matteo Salvini, a margine del tour elettorale in Sardegna in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata