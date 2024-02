Pisa, 23 feb. (LaPresse) – “Degli studenti organizzano un corteo a favore della Palestina non autorizzato nel centro storico di Pisa (come ha precisato il questore), provano a sfondare il posto di blocco delle forze di Polizia, urlando ed offendendo. Gli agenti, giustamente, caricano i manifestanti per disperderli e la colpa di chi sarebbe? Della polizia secondo la Sinistra. Un vero e proprio delirio contro il quale occorre opporsi con forza. Io sono e sarò sempre dalla parte delle forze dell’ordine”. Lo scrive su Facebook il parlamentare delle Lega Edoardo Ziello, eletto proprio a Pisa, la città dove stamani si sono tenuti gli scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina.

