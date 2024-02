Frame di un video pubblicato sui social dall'ex candidato sindaco Francesco Auletta

Gli scontri sono avvenuti durante un corteo studentesco a Pisa e durante quello indetto dai sindacati nel capoluogo toscano

Una carica della polizia questa mattina a Pisa ha impedito ad un gruppo di manifestanti pro Palestina di raggiungere Piazza dei Cavalieri. Gli scontri sono avvenuti durante un corteo studentesco: la polizia, schierata a protezione di uno degli accessi della centrale piazza di Pisa, hanno fermato con scudi e manganelli un gruppo di giovani e giovanissimi che cercava di entrare nella piazza al grido di “Palestina Libera“.

Momenti di tensione questa mattina anche a Firenze nel corso della manifestazione indetta dai sindacati di base per la Palestina. Il corteo, partito da piazza Santissima Annunziata e formato oltre che da rappresentanti dei sindacati di base anche da studenti e appartenenti alla comunità palestinese, ha sfilato per le vie del centro storico arrivando fino ai lungarni in prossimità del consolato statunitense. Qui era stato predisposto uno sbarramento dalle forze dell’ordine. I manifestanti hanno cercato di avanzare e la polizia li ha respinti con cariche di alleggerimento. Alla fine il corteo ha raggiunto piazza Ognissanti dove si sono tenuti gli interventi finali.

Grimaldi (Avs) su Pisa: “Piantedosi dice qualcosa?”

“Ancora violenze ingiustificate, questa volta su studenti e studentesse riuniti in un corteo pro Palestina a Pisa. Manganelli all’improvviso all’imbocco di una via strettissima e chiusa da una camionetta della polizia, senza possibilità di fuga per i manifestanti. E poi ragazzi disarmati fermati e messi a terra con le mani dietro la schiena. Sono scene che fanno male e non hanno una ragione, se non quella di punire e scoraggiare ogni forma di dissenso e di protagonismo della società civile. Chi ha ordinato queste cariche? A che scopo? Piantedosi pensa di dire qualcosa?”. Così il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.

Il Pd: “Violenza inaudita”

“Da Pisa arrivano immagini di violenza inaudita nei confronti di un corteo studentesco nei pressi dell’Università. I video che stanno circolando in rete mostrano chiaramente una reazione oltre misura da parte delle forze dell’ordine che manganellano con forza e ripetutamente studenti che stavano allontanandosi dall’area. Sono scene intollerabili di cui chiederemo conto immediatamente al ministro dell’Interno”. Così in una nota il deputato del Partito democratico, Arturo Scotto.

