Milano, 23 feb. (LaPresse) – Almeno 5 persone sono morte e molte sono rimaste ferite quando la barca su cui viaggiavano si è ribaltata al largo di Malta mentre veniva soccorsa. Lo riporta il Times of Malta. La barca trasportava più di 30 migranti e si stava dirigendo verso l’Europa. Una motovedetta delle forze armate di Malta (Afm) è stata inviata per salvare le persone a bordo, ma la nave si è capovolta durante l’operazione di salvataggio. Il dipartimento della Protezione civile ha aiutato il personale dell’Afm a portare le vittime a riva alla base navale di Hay Wharf, nel porto di Marsamxett. TVM News ha riferito che uno dei sopravvissuti ha avuto bisogno di cure mediche dopo aver ingerito carburante in mare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata