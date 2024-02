Milano, 23 feb. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha presentato ieri sera al gabinetto di sicurezza un documento di principi riguardante la gestione di Gaza dopo la guerra, con l’obiettivo di insediare “funzionari locali” non affiliati al terrorismo per amministrare i servizi nella Striscia al posto di Hamas. Lo riferisce ‘The Times of Israel’. Il documento, reso noto nella notte, è in gran parte una raccolta di principi che il premier ha espresso fin dall’inizio della guerra, ma è la prima volta – si sottolinea – che vengono formalmente presentati al governo per l’approvazione.

