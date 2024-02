Milano, 23 feb. (LaPresse) – “Quando si tratta del giorno dopo nella Striscia di Gaza, Netanyahu presenta idee che sa benissimo che non avranno mai successo”. È quanto ha detto ai giornalisti Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, commentando in una conferenza stampa a Beirut, in Libano, il piano sul post guerra nella Striscia di Gaza presentato ieri dal premier israeliano. Lo riporta Al Arabiya.

