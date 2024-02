Milano, 23 feb. (LaPresse/AP) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato di non aver visto i dettagli del piano del premier israeliano Benjamin Netanyahu relativo al post guerra. Ma ha detto che qualsiasi piano dovrebbe essere coerente con i principi di base che gli Stati Uniti hanno stabilito per il futuro di Gaza, “tra cui che non può essere una piattaforma per il terrorismo, non ci dovrebbe essere una rioccupazione israeliana di Gaza, le dimensioni del territorio di Gaza non dovrebbero essere ridotte”.

