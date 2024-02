Torino, 23 feb. (LaPresse) – Continua la marcia vincente del Bologna. La formazione di Thiago Motta si impone anche sul Verona nell’anticipo della 26/a giornata di Serie A e rimane in piena zona Champions. Al Dall’Ara finisce 2-0, con i padroni di casa che segnano un gol per tempo. Il vantaggio, al 27′, lo firma, su invito di Orsolini, Fabbian che nella ripresa serve a Freuler l’assist per il raddoppio. Il successo, quinto consecutivo, permette agli emiliani di salire a 48 punti e al quarto posto solitario. Il Verona resta fermo a 20, al terz’ultimo posto insieme al Sassuolo.

