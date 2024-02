Vienna (Austria), 23 feb. (LaPresse/AP) – L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato condannato a otto mesi con la condizionale per aver rilasciato falsa testimonianza nell’ambito di un’inchiesta parlamentare sulla presunta corruzione del suo primo governo. Il verdetto del tribunale penale di Vienna è arrivato al termine di un processo durato quattro mesi. Si tratta della prima volta in più di 30 anni che un ex cancelliere austriaco viene processato.

