Roma, 22 feb. (LaPresse) – Sul tema legato al terzo mandato dei governatori “ci sono state visioni diverse ma in massima serenità. Non è una materia che crea problemi al governo e alla maggioranza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di ‘Cinque Minuti’ in onda questa sera su Rai1.

