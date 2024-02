Milano, 22 feb. (LaPresse) – Con riferimento a notizie di stampa, il Ministero dell’Istruzione e del Merito – in una nota – precisa che nelle nuove Linee guida sull’educazione alla cittadinanza, che sono in via di elaborazione, sarà contenuta la seguente dizione: “È opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”. Si consiglia invece un uso solo didattico del tablet per le scuole primarie.

