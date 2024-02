Roma, 22 feb. (LaPresse) – Intervento dei vigili del fuoco stamattina a palazzo Madama, sede del Senato in via della Dogana Vecchia a Roma. Secondo quanto si apprende sarebbero caduti dei piccoli calcinacci dal tetto. Nessuno è rimasto ferito. I vigili sono al lavoro per verificare se ci dovessero essere altre parti pericolanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata