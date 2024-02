Milano, 22 feb. (LaPresse) – “È con profondo rammarico che devo informarvi che l’Agenzia ha raggiunto un punto di rottura, con i ripetuti appelli di Israele a smantellare l’Unrwa e al congelamento dei finanziamenti da parte dei donatori in un momento di bisogni umanitari senza precedenti a Gaza”. E’ quanto scrive in un comunicato Philippe Lazzarini, commissario generale dell”Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi, in una lettera al presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La capacità dell’Agenzia – si legge – di adempiere al mandato conferitole attraverso la risoluzione 302 dell’Assemblea Generale è ora seriamente minacciata”.

