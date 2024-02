Dubai (Emirati Arabi Uniti), 22 feb. (LaPresse/AP) – Due missili sono stati lanciati nel Golfo di Aden e hanno colpito una nave che si è incendiata. I dati di tracciamento navale analizzati da Associated Press hanno identificato la nave incendiata come un cargo battente bandiera di Palau, dal nome Islander. Proveniva dalla Thailandia ed era diretta in Egitto e in precedenza aveva inviato messaggi con la scritta ‘equipaggio siriano a bordo’ per evitare di essere presa di mira dai ribelli Houthi dello Yemen. “L’attacco missilistico ha provocato un incendio a bordo e i mezzi militari della coalizione hanno risposto all’incidente”, ha dichiarato la società di sicurezza privata britannica Ambrey.

