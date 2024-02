Francoforte (Germania), 22 feb. (LaPresse) – Diversi studenti sono rimasti feriti in una scuola in Germania a seguito di un’aggressione, apparentemente da parte di un compagno di classe armato di coltello. Almeno quattro studenti sono rimasti feriti durante l’aggressione avvenuta al Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium di Wuppertal, riferisce Bild. Gli agenti hanno lanciato un’operazione su larga scala alle 9.52, unità speciali, nonché vigili del fuoco e servizi di soccorso si sono precipitati verso la scuola superiore. Lo studente è riuscito a essere sopraffatto e fermato nell’edificio alle 10.20. Secondo le prime informazioni, è da escludere che ci siano altri complici. Al momento, un nutrito contingente di soccorritori è sul posto per prendersi cura degli studenti sotto shock.

