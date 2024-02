Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Vi comunico, dopo un’attenta meditazione, che la mancata sintonia col Ministro e l’assenza di risposte dal Governo mi costringono a dare le dimissioni da Presidente nominato di Aifa hic et immediate”. Sono queste le parole contenute in un messaggio – che LaPresse ha potuto visionare – con cui Giorgio Palù ha comunicato ai consiglieri del Cda e ai direttori dell’ente regolatorio le sue dimissioni dalla presidenza dell’Agenzia italiana del farmaco. “Recrimino la totale assenza di ascolto da parte del Ministro nelle scelte operate per Aifa”.

