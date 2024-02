New York (Usa), 21 feb. (LaPresse) – Nvidia ha nuovamente superato le alte aspettative di Wall Street nel suo report sugli utili trimestrali, facendo impennare le azioni del colosso di Santa Clara. Nvidia ha realizzato un fatturato pari a 22,1 miliardi di dollari nel trimestre terminato il mese scorso, il 265% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e ben al di sopra della media stimata dagli analisti in 20,4 miliardi di dollari. È il terzo trimestre consecutivo che la società registra profitti e vendite record. Nvidia ha inoltre affermato di aspettarsi ricavi per 24 miliardi di dollari nel trimestre in corso, battendo le stime degli analisti di 22,2 miliardi di dollari. Le azioni della società sono aumentate di circa il 3% subito dopo la pubblicazione della trimestrale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata