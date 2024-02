Roma, 21 feb. (LaPresse) – “I tentativi dei Paesi occidentali di strumentalizzare politicamente la morte di Alexei Navalny nonché di formulare accuse di vario genere contro Mosca, che fomentano artificiosamente sia la critica e l’ostilità nei confronti delle autorità russe, sia il sentimento generale contro la Federazione Russa, sono inutili e inaccettabili da tutti i punti di vista”. E’ quanto si legge in una nota di commento pubblicata dall’ambasciata russa in Italia dopo la convocazione dell’ambasciatore Alexei Paramonov alla Farnesina per chiarimenti in merito alle cause del decesso del dissidente in carcere.

