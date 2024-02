Roma, 21 feb. (LaPresse) – All’ambasciatore Alexey Paramonov “sono state manifestate alcune valutazioni politicamente faziose in merito alla situazione politica interna della Russia, in linea con quella lettura antirussa parziale dei fatti che è concordata a livello dei Paesi occidentali”. E’ quanto si legge in una nota di commento pubblicata dall’ambasciata russa dopo la convocazione del massimo rappresentante diplomatico di Mosca in Italia alla Farnesina per chiarimenti in merito alle cause della morte di Alexei Navalny.

