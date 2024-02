Firenze, 19 feb. (LaPresse) – “Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente”, avvenuto nel corso dei lavori per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze, “è risultato che nella parte di cantiere interessata dal crollo erano presenti otto lavoratori, operanti per tre imprese diverse”. Lo specifica questa mattina la procura fiorentina, in una nota firmata dal procuratore capo Filippo Spiezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata