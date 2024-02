Washington (Stati Uniti), 13 feb. (LaPresse/AP) – Il Senato americano ha approvato un pacchetto di aiuti da 95,3 miliardi di dollari, destinati a Ucraina (cui ne spetterebbero 60), Israele e Taiwan. L’ok è arrivato all’esito di un lungo dibattito, durante il quale alcuni repubblicani hanno rallentato i lavori, sostenendo che gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sui problemi interni, invece che inviare denaro all’estero. Altri 22 repubblicani, tuttavia, hanno votato in favore degli aiuti assieme ai senatori democratici contribuendo a far approvare il pacchetto con 70 voti favorevoli e 29 contrari. “Con questo disegno di legge, il Senato dichiara che la leadership americana non rinuncerà, non vacillerà, non fallirà”, ha affermato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, che ha lavorato a stretto contatto con il leader repubblicano Mitch McConnell sulla legge. Il pacchetto deve ora affrontare l’esame della Camera, dove il via libera è complesso per l’annunciata opposizione da parte dei repubblicani vicini all’ex presidente Donald Trump.

