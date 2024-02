Milano, 13 feb. (LaPresse) – “Rafah è uno dei posti più densamente popolati sulla terra, che pullula di bambini e famiglie, alcuni già sfollati più volte a causa della guerra a Gaza. Degli 1,3 milioni di persone che cercano rifugio, 600.000 sono bambini. Non hanno un posto sicuro dove andare. Devono essere protetti”. È quanto afferma l’Unicef, l’agenzia Onu per l’infanzia, in relazione alla situazione nella Striscia di Gaza.

