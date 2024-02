Roma, 13 feb. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri francese ha imposto sanzioni contro 28 coloni israeliani ritenuti colpevoli di violenze sui palestinesi in Cisgiordania. Lo riporta Al Jazeera. Le misure, ha spiegato il dicastero francese, “arrivano in un momento in cui la violenza perpetrata dai coloni contro la popolazione palestinese è aumentata negli ultimi mesi. La Francia ribadisce la sua ferma condanna di questa violenza inaccettabile”. Tra le misure adottate nei confronti dei 28 coloni, di cui non vengono fornite le generalità, c’è anche il divieto di entrare nel territorio francese.

