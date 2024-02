Milano, 13 feb. (LaPresse) – È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima dell’una sulla strada statale 107 in contrada Malavicina, a Cosenza. Due auto, una Fiat Idea e una Jeep Rengade si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata